Boavista à espera de milagre. As contas para a última jornada

O Boavista perdeu este domingo frente ao FC Porto e só um milagre evitará a despromoção à Liga 2, o que não acontece desde a descida administrativa do clube em 2008.

Neste momento, são quatro as equipas que podem ainda descer ao segundo escalão do futebol português: Boavista, Farense, AVS e Estrela da Amadora.

O Boavista parte da posição menos privilegiada, tendo 24 pontos - menos três que AVS e Farense e menos cinco que o Estrela da Amadora.

Na última jornada, o Boavista desloca-se a Arouca, enquanto o Farense joga com o Santa Clara em casa, o AVS joga em casa com o Moreirense e o Estrela da Amadora vai até ao terreno do Estoril.

Saiba como estão as contas da manutenção, sendo que o 16.º lugar garante um play-off frente ao 3.º classificado da Liga 2 e os últimos dois lugares resultam na despromoção.

Estrela da Amadora não desce se:

- Vencer;

- AVS e Farense não vencerem;

Farense não desce se:

- Vencer e o Estrela da Amadora e o AVS não vencerem;

AVS não desce se:

- Vencer e o Estrela da Amadora não vencer;

Boavista garante playoff se:

- Vencer e esperar que AVS e Farense percam;

Estrela da Amadora garante playoff se:

- Não vencer e uma das equipas entre AVS ou Farense vença;

Farense garante playoff se:

- Vencer e uma das equipas entre Estrela da Amadora e AVS vencer;

- Empatar e AVS perder

AVS garante playoff se:

- Vencer e Estrela da Amadora vencer;

-Empatar e Farense não vencer;

- Perder, o Farense perder e o Boavista não vencer;

No campeonato dos confrontos diretos, o Boavista tem vantagem sobre Farense e AVS, enquanto o AVS tem vantagem sobre Farense e Estrela da Amadora. O Farense tem vantagem sobre o Estrela da Amadora, mas perde para o AVS, enquanto o Estrela da Amadora não tem vantagem em nenhum confronto direto.