Farense ganha e ainda respira pela permanência

O Sp. Farense venceu o V. Guimarães, fora, por 2-1, e mantém-se na luta pela permanência.

Os algarvios, que estão desesperados por pontos para tentar fugir à despromoção, marcaram por Marco Matias e Dario Poveda.

Já pelos minhotos ainda descontou Gustavo da Silva.

Com esta vitória, os leões de Faro sobem aos 27 pontos, no 17.º lugar, os mesmos do AVS, e mais três que o Boavista – que ainda vai defrontar o FC Porto.

Por sua vez, o Vitória mantém os 54 pontos, no quinto lugar, os mesmos que o Santa Clara.

Veja o resumo da partida: