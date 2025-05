Jorge Couto e a manutenção. “Tudo é possível em futebol”

O treinador adjunto do Boavista acredita que os axadrezados podiam ter levado pontos do Bessa contra os dragões. Jorge Couto ainda acredita na manutenção.

A partida

“Não é uma noite feliz. Sabíamos que tínhamos um jogo difícil, contra um adversário forte. No entanto, isso não era impeditivo de acreditarmos e lutarmos por um desfecho positivo. Penso que podíamos ter levado mais qualquer coisa deste jogo. Entrámos receosos, o FC Porto criou-nos algum perigo, no início da primeira parte, por desatenções nossas. Acabou por marcar um golo, em que a genialidade do jogador do FC Porto apareceu. O segundo golo é numa bola parada, onde podíamos ter feito melhor”.

Frustração

“Conseguimos reagir, reduzir a desvantagem e fomos crescendo no jogo. Acabámos bem a primeira parte. Foi uma segunda parte emotiva, com oportunidades nas duas balizas, penso que até conseguimos criar mais oportunidades. Fica a frustração de não levarmos nada deste jogo. Os jogadores deram tudo e lutaram até ao fim”

Manutenção

“Os boavisteiros têm de se agarrar ao ADN de uma equipa com os pergaminhos do Boavista. Um clube que consegue sempre fazer grandes feitos nas adversidades. Partimos para a última jornada com esse objetivo. Tudo é possível em futebol. Sabemos que é difícil, mas o futebol já nos mostrou que tudo é possível. Vamos focar-nos, com o intuito de chegar a Arouca e vencer.”

O Boavista perdeu 2-1 contra o FC Porto e está em último lugar do campeonato, a uma jornada do fim.