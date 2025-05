"Estrela pôs-se a jeito". Lázaro lamenta a aflição dos da Reboleira

"As coisas afiguram-se bastante complicadas. Com as vitórias do AVS e do Farense, o Estrela tem de ganhar na Amoreira e é um jogo bastante difícil. Realmente, o Estrela pôs-se a jeito", lamenta o antigo jogador e treinador estrelista.

O empate chegava, mas a derrota com um adversário direto deixa o Estrela apertado para a derradeira jornada. A equipa da Reboleira sabia que o ponto bastava para segurar a manutenção, ainda assim o duelo era com o AVS SAD que, vencendo, ficou a dois pontos do Estrela, tal como o Farense, que surpreendeu em Guimarães.

O antigo médio que realizou os últimos 175 jogos da carreira com a camisola do Estrela entre 1997 e 2004, recorda a vitória sobre o FC Porto no José Gomes, naquela que foi "a melhor exibição da época" e confessa que "esperava outra produtividade" da equipa a partir daí, mas seguiram-se derrotas em Vila do Conde e este domingo com o AVS.

Com o perigo de um regresso à II Liga à espreita, Lázaro, que por lá passou precisamente com a camisola do Estrela, defende que o emblema da Amadora faz falta à elite, mas reconhece que tem tido dificuldades todas as épocas e apela a uma reflexão.

"Todas as épocas, o Estrela tem tido algumas dificuldades para manter-se na Primeira Liga. Esta época houve convulsões com a saída de jogadores importantes. Acredito que faz falta e não só pelos adeptos. Há que fazer uma reflexão e, para já, tentar vencer o último jogo para que o Estrela se mantenha na Primeira", diz a Bola Branca.

O adversário na última jornada é o Estoril, que Lázaro também representou entre 1989 e 1994. A equipa da Linha tem o destino traçado e a primeira metade da tabela garantida. Ainda assim, o antigo internacional angolano e ex-selecionador de Macau rejeita o relaxamento estorilista.

"Está em causa a verdade desportiva e o Estoril terá isso em conta. Há outras equipas que dependem desse resultado e, por isso, o Estoril vai apresentar o melhor onze e tentar o melhor resultado para acabar a época da melhor forma", garante.