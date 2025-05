"Horários não são benéficos". Vizela lamenta calendário da última jornada da II Liga

Tudo foi feito para tentar um horário melhor para as decisões da subida à I Liga. O presidente da SAD do Vizela, Joaquim Ribeiro, lamenta que os três jogos que vão decidir quem sobe diretamente e quem vai a "play-off" tenham sido marcados para as 20h30 da próxima sexta-feira e não durante o fim-de-semana.



À entrada para a última ronda, os minhotos estão no terceiro lugar com 59 pontos, menos um do que o Alverca e menos dois do que o Tondela. Arrancarão, à mesma hora, o Alverca-Portimonense, Marítimo-Vizela e União de Leiria-Tondela.

Contactada por Bola Branca, a Liga Portugal, agora liderada por Reinaldo Teixeira, explica que o horário foi escolhido para evitar colidir com os jogos da I Liga, que se vão disputar às 18h00 de sábado, e com as eleições legislativas de domingo.

Os argumentos não são suficientes para Joaquim Ribeiro, que admite que o cenário está longe do ideal.

"Os horários não são nada benéficos para os clubes, até porque alteram os relógios biológicos dos jogadores. O nossos adeptos também vão ter mais dificuldades, porque é importante sabermos dos horários com o devido tempo", alerta, em entrevista à Renascença.

O Vizela pode ser o clube mais prejudica com a marcação a poucos dias do jogo, porque "ir à Madeira é muito mais caro quando os bilhetes são comprados em cima da hora".

O presidente da SAD dos minhotos, clube que pode regressar à I Liga um ano depois da despromoção, garante que "todos os apelos foram feitos e tem havido insistência para termos acesso a datas melhores".

"Tentámos de tudo, mas infelizmente não foi possível", lamenta.

No plano desportivo, Joaquim Ribeiro assume que será "uma semana difícil", mas a equipa estará "preparada para o último jogo".

O Vizela é o grande destaque da segunda volta do campeonato. À jornada 14, os minhotos estavam no 14.º lugar da tabela classificativa e não perdem há 19 jogos consecutivos, com 13 triunfos nessa sequência.

"Tudo o que foi conquistado foi a pulso, já estivemos muito afastados dos outros dois candidatos e agora já temos o 'play-off' garantido. É uma dávida já, mas ainda é possível a subida direta, vamos acreditar", atira.

Para subir diretamente, o Vizela tem de vencer o Marítimo e esperar que um dos rivais perca pontos.