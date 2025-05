Petit não vai treinar o Rio Ave na próxima época

Petit vai sair do comando técnico do Rio Ave no fim da temporada, de acordo com a agência Lusa. A última partida do técnico será frente ao Gil Vicente, numa altura em que o clube de Vila do Conde já tem a manutenção garantida.

De acordo com a Lusa, o técnico de 48 anos não vai permanecer em Vila do Conde. Petit tornou-se treinador do Rio Ave em novembro de 2024, substituindo Luís Freire, tendo como objetivo manter a equipa na I Liga.

Apesar de alguma inconsistência nos resultados, o Rio Ave já tem a manutenção garantida. Petit comandou a equipa em 28 partidas, tendo vencido nove delas (mais oito empates e onze derrotas). Na I Liga, a equipa está no décimo lugar, com 37 pontos e chegou às meias-finais da Taça de Portugal, eliminatória em que foi eliminada pelo Sporting.

A última partida para Petit será frente ao Gil Vicente, na 34.º e última jornada da I Liga, em Paços de Ferreira, na casa emprestada do Rio Ave.