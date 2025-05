Plano é o mesmo. Restrições no Marquês de Pombal voltam a aplicar-se no sábado

A Câmara de Lisboa volta a determinar o encerramento no sábado, às 17h00, de perto de 60 estabelecimentos comerciais na zona do Marquês de Pombal, devido aos festejos do campeonato de futebol, confirmou esta segunda-feira o presidente da autarquia.

"O despacho será exatamente igual. Não vamos mudar nada. Exatamente igual, como sempre foi, e isso tem garantido a segurança de todos, que é o mais importante, e que as pessoas possam festejar em família e com alegria", afirmou Carlos Moedas (PSD), em declarações à agência Lusa, à margem da apresentação dos noivos dos Casamentos de Santo António.

No passado sábado, a Câmara de Lisboa determinou, através de um despacho municipal, que perto de 60 restaurantes, cafés e supermercados na zona do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, teriam de encerrar às 17:00, devido aos possíveis festejos do campeão da liga principal de futebol.

A decisão foi justificada "por questões de segurança" e após pedido da Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito da possibilidade de o título português de futebol ser atribuído no dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting, que teve início às 18h00, no Estádio da Luz, mas que resultou num empate (1-1), adiando o desfecho quanto ao campeão da I Liga portuguesa de futebol.

Ainda na quarta-feira, houve um aditamento a esse despacho para esclarecer que, caso não fosse apurado o campeão nacional de futebol, situação que se veio a verificar, as restrições cessariam no final do Benfica-Sporting.

Perante o resultado do dérbi lisboeta, os jogos decisivos da última jornada da I Liga estão marcados para o próximo sábado, 17 de maio, às 18h00, nomeadamente o Sporting-Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga-Benfica, que decidirão o título de campeão, anunciou no domingo a Liga portuguesa de futebol.

Questionado sobre o que se prevê para o próximo sábado, o presidente da Câmara de Lisboa afirmou que "as restrições são sempre as mesmas, elas são as restrições de segurança que vêm do parecer da PSP".

"Tem corrido sempre bem, portanto vamos manter aquele que é o parecer de segurança. Aqui o presidente da câmara tem que garantir a segurança e, para garantir a segurança, eu tenho que seguir aquele que é o parecer dos especialistas, aqueles que sabem, que são a Polícia de Segurança Pública", disse Carlos Moedas.

O autarca defendeu que a implementação de restrições na zona do Marquês de Pombal, inclusive no horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, "tem corrido bem para a cidade" no âmbito dos festejos desportivos.

Habitualmente, para celebrar a conquista do campeonato, os adeptos do Benfica e do Sporting concentram-se na rotunda do Marquês de Pombal e nos arredores.

Relativamente às restrições, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) manifestou preocupação com o impacto económico do encerramento antecipado dos estabelecimentos comerciais, apesar de compreender a decisão.

"Embora compreendamos a necessidade de garantir a ordem pública, não podemos deixar de assinalar o impacto económico que esta medida acarreta, sobretudo para negócios que dependem da afluência de público em dias de grande movimentação", afirmou a AHRESP, em resposta à agência Lusa.

No anterior despacho, com a data de quarta-feira e enviado à Lusa pela Câmara de Lisboa, é referida "a solicitação do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública [...] no sentido de restringir o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais", no sábado, a partir das 17h00, em mais de uma dezena de artérias da capital na zona envolvente à Praça Marquês de Pombal, aplicando-se a medida a 57 espaços comerciais, nomeadamente cafés, bares, pastelarias e supermercados.