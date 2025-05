Rio Ave-Gil Vicente será o último jogo da carreira de Vítor Gomes

Vítor Gomes anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira. O seu último jogo será na sexta-feira, na receção do Rio Ave ao Gil Vicente, a contar para a derradeira jornada do campeonato.

"Tudo na vida tem um fim e no próximo jogo irei terminar a minha carreira, carregando ao peito o mesmo símbolo com que comecei", revela o médio, de 37 anos, em vídeo publicado nas redes sociais do Rio Ave.

"Obrigado por tudo, Vítor", escreve o clube de Vila do Conde.

Formado no Rio Ave, Vítor Gomes chegou à equipa principal em 2006/07. Depois de empréstimos a Cagliari (Itália) e Videoton (Hungria), rumou ao Moreirense, antes de cumprir meia época no Balikesirspor, da Turquia. Regressou a Portugal, e a Moreira de Cónegos, em 2015/16.

O médio representou também o Belenenses e o Desportivo das Aves, equipa com que conquistou a Taça de Portugal em 2017/18, antes de ter nova experiência no estrangeiro, agora no Omonia, do Chipre.

Chegou, então, o momento de voltar a casa. Em 2021/22, Vitor Gomes assinou com o Rio Ave, nove anos depois de ter saído. Continuou com a equipa vila-condense por mais quatro épocas, até esta, a sua última. Esta temporada, fez sete jogos e assinou uma assistência.

O último jogo da carreira de Vitor Gomes será o Rio Ave-Gil Vicente, na sexta-feira, a partir das 19h00, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.