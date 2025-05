Miguel Santos deixa o comando da equipa feminina do Braga

O Sporting de Braga informa, esta terça-feira, que Miguel Santos não continuará ao comando da equipa feminina na próxima época.

O treinador, de 40 anos, termina contrato no final de junho e não vai renovar, depois de uma reta final de temporada sem vitórias. Somou um empate e quatro derrotas consecutivas, o que comprometeu a luta pelo segundo lugar, que ficou para o Sporting, e o acesso à final da Taça de Portugal - o Braga foi eliminado nas meias-finais pelo Torreense.



Mais cedo, em janeiro, as arsenalistas já tinham sido afastadas nos quartos de final da Taça da Liga, perante o Damaiense.

O Braga termina a época sem títulos, com 16 vitórias, quatro empates e nove derrotas em 29 jogos, e no terceiro lugar do campeonato. Ainda assim, garante a presença na Liga dos Campeões de 2025/26.

Esta foi a segunda passagem de Miguel Santos pelo Sporting de Braga. Na primeira, entre 2017/18 e 2020/21, teve mais sucesso: venceu um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. O técnico, natural de Amares, do distrito de Braga, também já passou por Vilaverdense, JK Tammeka (na Estónia, no futebol masculino) e Famalicão.