Vitória ironiza com "deselegância" de Rui Borges. "Que ninguém diga que Hjulmand forçou amarelo"

O Vitória de Guimarães lamenta a "deselegância" de Rui Borges, que alegou que jogadores vitorianos tinham forçado o quinto cartão amarelo, na jornada anterior, para poderem defrontar o Sporting, e ironiza.

Em comunicado publicado no site oficial, o Vitória sublinha que "todos os jogos, todas as competições são importantes" para as suas equipas e deseja que "fiquem por aqui as construções de cenários fictícios".

"Foi no mínimo uma deselegância que um treinador tenha posto em causa o profissionalismo de dois atletas da nossa equipa principal de futebol e a responsabilidade que têm perante o clube, isto na véspera de um jogo que seria decisivo [apuramento europeu], frente ao Farense, que acabou por não correr como pretendíamos [derrota por 2-1]", lê-se.

O Vitória garante que a equipa de Luís Freire vai encarar a preparação para a última jornada, diante do Sporting, em Alvalade, "com absoluta serenidade e em silêncio" e "com o profissionalismo habitual". Também frisa que "ninguém poderá apontar o dedo" aos jogadores do Vitória, "acusando-os de terem jogado demasiado ou pouco", e contra-ataca.

"Sugerimos, de resto, que ninguém incorra na insensatez de dizer que Morten Hjulmand, um capitão de equipa sério, comprometido e profissional, terá forçado a amostragem do quinto cartão amarelo no recente dérbi lisboeta para não defrontar o Vitória SC na última jornada da Liga Portugal, evitando assim a amostragem de um eventual vermelho que o afastaria automaticamente da final da Taça de Portugal", ironiza o clube vimaranense, em referência ao facto de Hjulmand ter "limpado" a folha frente ao Benfica, o que o obriga a falhar a receção do Sporting ao Vitória, mas permite-lhe disputar a final do Jamor.