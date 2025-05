Baxter e o futuro do Boavista: "Este não é um jogo para rapazes, mas para gente crescida"

O treinador do Boavista disse esta sexta-feira que quer a equipa focada a mais de 100% e disposta 'a deixar a pele' em campo para vencer o Arouca, na 34.ª e última jornada da I liga de futebol.

"Este não é um jogo para rapazes, mas para gente crescida. Temos que jogar de cabeça erguida, sem nos esconder e dar o nosso melhor, para atingir o objetivo pretendido, que é o da vitória", defendeu Stuart Baxter, na antevisão do encontro.

O Boavista não depende apenas de si para manter a esperança da permanência, já que tem de vencer e esperar que AVS e Farense, que somam mais três pontos, percam, para chegar ao play-off, mas Stuart Baxter só pensa no triunfo em Arouca.

"Temos que nos focar apenas em nós e no nosso desempenho, sem olhar para os outros resultados, pois só assim podemos alcançar a vitória em Arouca", afirmou o técnico, que chegou ao Bessa em abril, com cinco jogos por disputar e com a difícil missão de evitar a descida.

Com o treinador escocês, de 71 anos, que sucedeu a Lito Vidigal, os 'axadrezados' somaram duas importantes vitórias, em casa do Farense (1-0) e do AVS (2-1) -- que lhe permite sonhar matematicamente com a permanência -, e duas derrotas na receção ao Sporting (5-0) e ao FC Porto (2-1).

"Desde que vim, só tenho tido jogos difíceis", considerou o treinador, recordando que o futebol é fértil neste tipo de situações, em que títulos, descidas, subidas e permanências são decididas no último minuto do último jogo, tendo vivido já algumas.

Stuart Baxter reconheceu que "tudo pode acontecer" e que a tarefa do Boavista, apesar de parecer difícil, é a de lutar pela vitória em Arouca, para manter a esperança da permanência, mesmo sabendo que os resultados dos outros jogos não dependem de si.

"Tivemos uma reunião e falamos do quão importante é estar neste jogo. O treino esta manhã foi excelente e, se conseguirmos reproduzir essa qualidade [em Arouca], temos uma grande hipótese de vencer o jogo", acrescentou o treinador escocês.

Stuart Baxter reconheceu que, "hoje [sexta-feira], os jogadores estão preparados para jogar, mas o nível de adrenalina vai subir até à hora do jogo, pelo que só amanhã [sábado] é que se poderá ver se estão a 100 por cento".

O treinador mostrou-se agradado com a presença já confirmada de mais de 2.000 adeptos 'axadrezados' em Arouca, sinal de que os sócios preocupam-se com o clube, mesmo nos momentos difíceis, e espera que a equipa possa retribuir.

Para o treinador, ter o apoio dos adeptos 'axadrezados" na bancada a puxar pela equipa "é como ter um jogador extra" e Baxter reconheceu que eles "têm sido fantásticos e leais" desde que chegou, mesmo em situações adversas.

O lanterna-vermelha Boavista, 18.º classificado da liga, com 24 pontos, defronta pelas 18:00 de sábado o tranquilo Arouca, 12.º, com 35, em jogo relativo à última jornada.