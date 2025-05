Petição pretende transferir festejos futebolísticos do Marquês para o Parque Tejo

Uma petição pública lançada pela associação Avenida da Liberdade, em Lisboa, pede o fim dos festejos futebolísticos no Marquês de Pombal, alegando sobrecarga do espaço, e sugere a sua relocalização para o Parque Tejo.

A petição surge na véspera dos festejos do campeonato da I Liga de futebol masculino 2024/2025, que poderá ser conquistado no sábado pelo Sporting ou pelo Benfica, duas equipas da cidade de Lisboa.

"Os abaixo-assinados vêm, por este meio, apelar às entidades competentes para que os festejos desportivos deixem de ocorrer na Avenida da Liberdade / Marquês de Pombal e passem a realizar-se num local mais adequado à sua escala e impacto", lê-se na introdução da petição que, pelas 18h50 desta sexta-feira, contava com 25 subscritores.

Os peticionários alegam que a Avenida da Liberdade "tem vindo a ser sujeita, de forma crescente, a uma sobrecarga de iniciativas, ocupações do espaço público e cortes de trânsito".

"Nas últimas décadas, os festejos futebolísticos no Marquês de Pombal evoluíram de celebrações espontâneas e simbólicas para eventos de larga escala, com montagem de palcos, som amplificado, grandes aglomerações e fortes condicionamentos no espaço público", apontam.

Nesse sentido, a associação Avenida da Liberdade pede que estas utilizações "sejam avaliadas de forma muito mais criteriosa, avaliando o seu impacto e a viabilidade de alternativa".

"Já existe em Lisboa um espaço capaz de acolher este tipo de celebrações, o Parque Tejo, projetado para grandes eventos, com segurança, acessibilidade e capacidade para multidões", sugerem.

Outra alternativa proposta são os estádios dos clubes, que poderão ser adaptados para "momentos de comemoração organizados, familiares e seguros".

"Apelamos ao bom senso, ao equilíbrio e à valorização de todos os que fazem parte da cidade. Assine esta petição para que Lisboa celebre com orgulho as grandes vitórias futebolísticas, mas também com responsabilidade e respeito por todos", lê-se no texto da petição.

Os festejos do campeonato de futebol vão originar o encerramento no sábado, às 17:00, de perto de 60 estabelecimentos comerciais na zona do Marquês de Pombal.

Perante o resultado do dérbi lisboeta no passado fim de semana, os jogos decisivos da última jornada da I Liga estão marcados para sábado, às 18h00, nomeadamente o Sporting-Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga-Benfica, que decidirão o título de campeão.

Habitualmente, para celebrar a conquista do campeonato, os adeptos do Benfica e do Sporting concentram-se na rotunda do Marquês de Pombal e nos arredores.