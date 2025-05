Tondela, Alverca ou Vizela? Paços ou Oliveirense? As contas de subida e descida da II Liga

Três equipas, um título de campeão da II Liga, dois lugares de subida direta, um de play-off, dois pontos apenas a separá-las. É esta a realidade de Tondela, primeiro classificado, com 61 pontos, Alverca, segundo, com 60, e Vizela, terceiro, com 59, à entrada para a última jornada.

Já ninguém os apanha, isso é certo: o Torreense, quarto colocado, está a cnico pontos do pódio. Contudo, o Tondela, que parte na "pole position" para se sagrar campeão do segundo escalão, pode até acabar a no lugar de "play-off" e a ter de disputar um lugar na I Liga com um dos piores classificados do principal escalão. Em sentido contrário, o Vizela, que neste momento ocupa esse posto, até pode terminar campeão. E o mesmo sucede com o Alverca, que é segundo, em lugar de subida direta.

O primeiro critério de desempate é o confronto direto e, aí, embora esteja na frente da classificação, o Tondela tem desvantagem para os dois adversários (empatou e perdeu com ambos). Já entre Alverca e Vizela, em caso de empate sorririam os ribatejanos (empate e vitória).

O Vizela é o único dos três candidatos que não depende só de si.



Importa relembrar: os dois primeiros são promovidos (e o primeiro é campeão) e o terceiro vai ao play-off. Vamos às contas da subida.

O Tondela sobe à I Liga se:

Vencer;

Empatar e um dos rivais - Alverca e Vizela - não ganhar;

Perder e o Vizela não ganhar;

Perder e, se o Vizela ganhar, o Alverca perder também.

O Alverca sobe à I Liga se:

Ganhar;

Empatar e o Tondela perder;

Empatar e, se o Tondela não perder, o Vizela não ganhar;

Perder e o Vizela não ganhar;

O Vizela sobe à I Liga se:

Vencer e um dos rivais - Alverca e Vizela - não ganhar.

As contas do campeão e da subida na II Liga ficam fechadas esta sexta-feira. O Tondela visita a União de Leiria e o Vizela desloca-se ao terreno do Marítimo, e o Alverca recebe o Portimonense, todos às 20h30.

Quem desce e quem vai ao play-off?

Também há contas a fazer na cauda da tabela da II Liga.

O Mafra, último, com 27 pontos, já está condenado à descida. Paços de Ferreira e UD Oliveirense ocupam os 16.º e 17.º lugares, por esta ordem, com 30 e 29 pontos, respetivamente. O penúltimo posto dá despromoção direta; o antepenúltimo obriga a disputar o play-off de manutenção com o terceiro classificado da Liga 3.

No primeiro critério de desempate, o confronto direto, os pacenses têm vantagem: embora tenha dado um triunfo para cada lado, venceram por mais golos (2-0 para os castores vs. 1-0 para os unionistas).

O Portimonense, 15.º, quatro pontos acima do vermelho, está a salvo.

O Paços de Ferreira vai ao play-off se:

Vencer;

Empatar ou perder e a Oliveirense não ganhar.

A UD Oliveirense vai ao play-off se:

Vencer e o Paços não ganhar.

É no sábado que as contas da descida e do play-off ficam definidas. O Paços de Ferreira visita o Académico de Viseu e a UD Oliveirense desloca-se ao terreno do Felgueiras, a partir das 14h00.