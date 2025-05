Boavista e Farense descem, AVS no playoff

A última jornada é sempre carregada de drama. Para além da muitíssimo animada luta pelo título, que acabou por sorrir ao Sporting, a batalha pela manutenção foi igualmente intensa.

Estrela da Amadora, AVS, Farense e Boavista tentavam fugir à 2a Liga ou ao duelo com o Vizela, que na sexta-feira garantiu o play-off, depois de ver Tondela e Alverca a subirem diretamente ao principal escalão.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A combinação dos resultados ditou que Boavista e Farense descessem diretamente para o segundo escalão, após as derrotas com Arouca (1-4) e Santa Clara (1-2), que garantiu a Liga Conferência, superando o Vitória, o clube que perdeu em Alvalade. Ao AVS, que perdeu em casa com o Moreirense (0-3), resta-lhe o play-off para lutar pela permanência. AVS e Frente terminaram com os mesmos pontos mas os da Vila das Aves ganharam ao Farense no São Luís e em casa, saindo beneficiados assim no confronto direto.

O Estrela da Amadora, que recentemente complicou a sua vida inesperadamente, perdeu no Estoril por 4-0, mas ainda assim garantiu a manutenção.