Cristiano Bacci deixa o Moreirense após terminada a época

O treinador Cristiano Bacci vai deixar o Moreirense após o final da temporada, confirmou a Renascença.

O italiano foi contratado em março para suceder a César Peixoto e orientou 11 partidas no clube minhoto, depois de ter sido o treinador do Boavista durante a primeira metade da época. Demitiu-se no Bessa após o fecho do mercado de janeiro.

Bacci conseguiu três vitórias, cinco empates e três derrotas em 11 jogos e levou o Moreirense a uma reta final de temporada tranquila, no 10.º lugar da tabela, com 40 pontos.

O Moreirense está na iminência de ver confirmada a entrada de investimento estrangeiro, uma vez que o dono do Bournemouth estará em negociações para adquirir o clube de Moreira de Cónegos.

Não será a única novidade, uma vez que os jogos dos cónegos na próxima época serão todos transmitidos em sinal aberto, na TVI.