Carlos Carvalhal já não é treinador do Sporting de Braga

O Sporting de Braga anuncia, esta segunda-feira, a cessação de funções de Carlos Carvalhal enquanto treinador da equipa principal, "numa decisão por mútuo acordo", quando lhe faltava mais um ano de contrato.

Em comunicado no site oficial, o clube informa que, com o técnico bracarense, de 59 anos, saem também os adjuntos João Mário, Filipe Antunes, João Meireles e Tiago Pires.

Citado no comunicado do Braga, o presidente arsenalista, António Salvador, assume-se "pessoalmente grato" a Carvalhal pela "coragem que teve num momento exigente" para o clube.

"O nosso entendimento de que é preciso iniciar um ciclo novo, com uma nova liderança técnica, em nada colide com o enorme apreço que temos por Carlos Carvalhal e o mérito dos trabalhos feitos em prol do clube são inegáveis e vão perdurar.”

Carvalhal garante que chega "ao final deste trajeto com a sensação de missão cumprida": "Agradeço a todos aqueles que nos apoiaram ao longo da época."

Terceiro regresso a casa

O Sporting de Braga enaltece o facto de Carlos Carvalhal ser o treinador com mais vitórias pelo clube — 92 em 167 jogos oficiais — e de ter conquistado a Taça de Portugal em ano de centenário, em 2020/21.

Foram três as passagens de Carvalhal pelo clube do coração, enquanto treinador: uma na primeira metade de 2006/07, que terminou sem sucesso; a segunda de 2019 a 2022, em que conquistou a Taça — foi ainda finalista da Taça da Liga e chegou aos quartos de final da Liga Europa; e agora esta terceira.

Carlos Carvalhal, que regressara ao Braga após a primeira jornada do campeonato, tinha contrato por mais duas temporadas, mas termina mais cedo a ligação à Pedreira. Sai com o quarto lugar conquistado e presenças nos quarto de final da Taça de Portugal, nas meias-finais da Taça da Liga e na fase de liga da Liga Europa.