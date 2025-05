Continua a jogar, tu jogas bem: Moutinho renova com o Sp. Braga por uma época

O internacional português João Moutinho renovou o seu vínculo ao Sporting de Braga, por mais uma época, até 2025/26, informou esta segunda-feira o clube minhoto, quarto classificado da I Liga de futebol.

Segundo jogador com mais internacionalizações AA por Portugal (146), só atrás do capitão da seleção Cristiano Ronaldo, o médio formado no Sporting e que passou também pelo FC Porto, pelos monegascos do Monaco e pelos ingleses Wolverhampton, vai partir, assim, para a terceira época ao serviço dos bracarenses.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O experiente médio de 38 anos, campeão europeu por Portugal em 2016, conta com mais de 1.000 jogos na sua carreira, 80 deles -- e cinco golos -- realizados pelo Sporting de Braga, que o considera já "uma referência" do clube.