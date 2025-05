Marítimo oficializa saída de Ivo Vieira

O Marítimo confirmou, em comunicado, a saída do treinador Ivo Vieira, que estava já confirmada há algumas semanas.

O treinador de 49 anos quer voltar ao estrangeiro e já tinha anunciado a saída, tal como o presidente dos insulares.

O técnico madeirense regressou por meia temporada à Madeira, onde já não treinava desde 2015/16, quando deixou precisamente o Marítimo. Pelo meio, orientou o Aves, Académica, Estoril Praia, Moreirense, Vitória de Guimarães, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente, Cuiabá e Pendikspor.

Assinou pelo Marítimo em janeiro, numa fase em que o clube vivia um período complicado na II Liga no 15.º lugar. Traçou como objetivo ainda lutar pela subida de divisão, mas terminou a época no 12.º posto com cinco vitórias, nove empates e apenas três derrotas em 17 jogos orientados.