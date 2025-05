"Esperemos que os acontecimentos passados sirvam de aprendizagem": PSP revela operação para Jamor

A PSP não espera represálias, mas antes que “seja o fair-play a vencer”, até porque existe um reforço do policiamento – os condicionamentos à circulação começaram na terça-feira -, “com todas as valências empenhadas em garantir que o evento decorre com a maior segurança e tranquilidade”.

A subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP) aludia ao incidente que provocou a morte de um adepto do Sporting na última vez que os rivais de Lisboa se defrontaram na final da prova, em 18 de maio de 1996, atingido por um ‘very light’ lançado da bancada onde estavam instalados os adeptos do Benfica.

“Esperemos que os acontecimentos passados sirvam de aprendizagem, para que todas as famílias que aqui se vão deslocar possam aproveitar esta festa desportiva”, observou Carla Duarte, em conferência de imprensa realizada no Estádio Nacional, em Oeiras, palco do jogo de domingo.

Quanto às pessoas com bilhete para assistir ao dérbi lisboeta, a PSP recomenda que comecem a aceder ao estádio logo que sejam abertas as portas, às 14:15, uma vez que os procedimentos de segurança para a entrada no recinto serão mais apertados e, por isso, mais demorados.

A fim de permitir a tradicional festa dos adeptos no dia do encontro, o controlo de bilhetes será efetuado apenas à entrada do estádio: “Nos arredores do estádio não há controlo de bilhética. Sabemos que é uma festa familiar. Se quiserem festejar junto às famílias, dos amigos, estão à vontade”, assinalou.

“Esta questão foi muito ponderada. Foram feitas reuniões e aquilo que foi decidido foi abrir as portas às 06:00 da madrugada. O controlo está feito desde ontem [terça-feira]. Não vai ser permitido acampar nas imediações antes dessa altura. Queremos garantir a maior segurança de todos e a melhor forma é abrir as portas no domingo, às 06:00”, explicou.

Carla Duarte revelou que o acesso ao complexo desportivo de Jamor está autorizado a partir das 06:00 de domingo, mas as portas do estádio só serão abertas às 14:15, três horas antes do pontapé de saída, ainda assim, com antecedência superior ao habitual.

Os adeptos do Sporting serão colocados no lado sul do recinto, com acesso rodoviário pela CREL e estacionamento no parque um, enquanto os do Benfica ficarão instalados no lado norte, com entrada pela A5 e estacionamento no parque cinco.

Carla Duarte recusou prestar esclarecimentos sobre os “ferimentos em cidadãos” ocorridos durante os festejos do Sporting pela conquista do título nacional, lembrando que foi instaurado um inquérito aos polícias envolvidos na operação na Praça do Saldanha, em Lisboa, mas garantiu que os polícias destacados para a final da Taça de Portugal atuarão “naquilo que for necessário”.

“Apelamos aos adeptos que também tenham controlo. Os confrontos são uma situação que todos queremos evitar e é isso que vamos fazer no domingo”, sustentou.

O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus, e o Sporting, que conquistou 17 vezes a prova, defrontam-se no domingo na final da edição da época 2024/25, em jogo com início às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras.