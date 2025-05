Miguel Reisinho e Seba Perez não continuam no Bessa

Miguel Reisinho e Seba Perez despedem-se do Boavista. Os dois médios deixam o Bessa depois de várias épocas e não seguem com os axadrezados para a II Liga.

O capitão Seba Perez escreveu: “Obrigado, Boavista! Obrigado, boavisteiros! Desde que cheguei, em 2020, fizeram-me sentir parte de vocês. Identifiquei-me com a raça dos adeptos e com a história da equipa”.

O jogador colombiano acrescentou: “Preparem-se para o regresso. Não se habituem à Segunda porque não é o lugar do Boavista. Não é o seu lugar: tem história e tem adeptos que merecem estar no topo.”

Já Reisinho escreveu: “Confesso que nunca imaginei que a minha despedida do Boavista fosse tão difícil e emotiva. Foram seis temporadas que não cabem num simples texto. Seis anos de entrega total, de grandes batalhas, de superações e de amor por um clube que é, sem dúvida, único. Lutámos juntos, com garra e coragem, mas não conseguimos. Ainda assim, acredito que este clube voltará a ocupar o lugar que merece, no topo. Porque é o 4.º grande, porque tem alma”.

O Boavista voltou a cair para a segunda liga na próxima temporada.