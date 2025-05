Supertaça em Faro? "Não temos nada confirmado", diz presidente da Associação do Algarve

A Supertaça Cândido de Oliveira entre Benfica e Sporting deverá ser disputada em Faro, segundo o jornal "Record". Em declarações à Renascença, o presidedente da Associação de Futebol do Algarve, Albertino Galvão, garante que nada está fechado.

"De momento não temos nada confirmado. A ser confirmado, seria uma excelente notícia. Já se realizou no passado aqui, é no início de agosto e há muitos portugueses de férias no Algarve. Seria excelente", considera.

A Supertaça tem-se disputado sempre em Aveiro desde 2020. A última vez que foi realizada noutro estádio foi precisamente no Algarve, no arranque da época 2019/20 e também entre Benfica e Sporting.

Albertino Galvão garante que o estádio está preparado para voltar a receber um clássico.

"É um estádio bonito, com condições e bons acessos, adequados para um grande jogo entre Sporting e Benfica. Sim, estamos preparados", conclui.