Leonardo Lelo não é lentinho, mas vai de carrinho para o Sporting de Braga

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Leonado Lelo, que estava em final de contrato com o Casa Pia.

O lateral-esquerdo português, de 25 anos, assinou contrato com o Braga para as próximas quatro temporadas, isto é, até junho de 2029.

Em declarações reproduzidas nas redes sociais do Sporting de Braga, Leonardo Lelo salienta que chega agora a "um clube fantástico".

"O SC Braga é um clube enorme, temos todas as condições para triunfar. (...) Podem esperar um Lelo que vai dar tudo pela equipa e que vai tentar ajudar ao máximo", garante o defesa, em citações por escrito.

Formado no Olhanense e internacional sub-21 por Portugal, Lelo passou duas épocas na equipa principal da equipa de Olhão e mais uma nos sub-23 do Portimonense antes de rumar ao Casa Pia. Foi com os gansos que assumiu protagonismo, acompanhando a escalada do clube até à I Liga.

Ao fim de quatro temporadas no Casa Pia, durante as quais somou dez golos e 16 assistências em 142 jogos — e apesar de já ter sido apontado a Sporting e Benfica —, Leonardo Lelo dá o salto para o Braga.

É o primeiro reforço para a próxima temporada dos minhotos, que ainda não têm novo treinador, mas já lhe oferecem novos jogadores.