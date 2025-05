António Salvador apela aos sócios para mostrarem “a enorme vitalidade do Sp. Braga”

Em declarações à Renascença , Salvador reforça que “é no momento das eleições que os próprios sócios – independentemente de haver uma ou duas candidaturas ou mais – se mobilizarem em volta do clube e do programa do clube”.

“Votar é afirmar o compromisso com o futuro do Braga, é mostrar que acreditamos num clube cada vez mais forte, unido e ambicioso”, referiu.

O líder dos guerreiros do Minho insiste que “deve ser o objetivo de todos querermos ser campeões” num futuro próximo.

“Isto não é por acaso. Nós temos vindo, nesta última década, a trabalhar de uma forma sustentável, a criar bases de infraestruturas e condições de trabalho, de bases financeiras de sustentabilidade possamos nos próximos anos irmos mais além”.

Certo é que, para já, o Sp. Braga está sem treinador – após a saída de Carlos Carvalhal – e Salvador não quer ainda avançar com o nome do sucessor.

As eleições do Sp. Braga estão marcadas para este sábado, entre as 10 e as 19 horas, no pavilhão AMCO Arena. São 18.731 os sócios em condições de votar