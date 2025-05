Taça de Portugal. Saiba o que muda no trânsito junto ao Jamor até domingo

As saídas da autoestrada 5 (A5), que liga Lisboa a Cascais, na zona do Estádio Nacional, vão estar encerradas a partir das 21h00 desta sexta-feira e as 6h00 de domingo, devido à final da Taça de Portugal.

Em comunicado, a Brisa Concessão Rodoviária informou que, devido à realização da final da Taça de Portugal em futebol, "as saídas da A5 para a Avenida Pierre de Coubertain, na zona do Estádio Nacional, vão estar encerradas entre as 21h00 de hoje, 23/05, e as 06h00 de domingo, 25/05".

O Benfica e o Sporting defrontam-se no domingo na final da Taça de Portugal em futebol, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Sporting procura no domingo, na final da prova rainha, conquistar a sua primeira 'dobradinha' em mais de 20 anos, enquanto o Benfica joga o futuro próximo no Jamor.

Após a conquista do campeonato e o seu primeiro 'bi' em mais de 70 anos, o Sporting pode agora alcançar a 'dobradinha', algo que aconteceu pela última vez em 2001/02, e reforçar uma época que já é histórica.

Numa posição bem diferente aparece o Benfica, com o jogo do Estádio Nacional a valer mais do que a conquista de um troféu, uma vez que pode ditar a continuidade - ou não -- do treinador Bruno Lage.

O Benfica é recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26, mas há quase uma década que não sai vencedor do Jamor (a última vez foi em 2016/17, com Rui Vitória) e tem estado de costas voltadas com a competição no novo século.

Já o Sporting, tem 17 Taças no seu museu, a última alcançada em 2018/19, sendo esta a sua segunda final seguida, depois de ter sido batido pelo FC Porto na última temporada.