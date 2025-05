Alemão Marwin Bolz é o eleito para treinar a equipa feminina do Sporting de Braga

O alemão Marwin Bolz vai ser o novo treinador da equipa feminina do Sporting de Braga, sabe a Renascença.

O técnico, de 27 anos, deixa as alemãs do Hamburgo para assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas, até 2027, ao que Bola Branca apurou.

Bolz iniciou a carreira de treinador no Hamburgo, na temporada passada, e em dois anos levou a equipa da II Liga alemã aos oitavos de final e depois às meias-finais da Taça. Esta época, coroou o seu trabalho com a subida à Bundesliga.

A contratação de Marwin Bolz deverá ser oficializada na segunda-feira.

Sucede a Miguel Santos, que deixou o clube após um final de época negativo: falhou o ataque ao segundo lugar — ficou em terceiro, que ainda assim dá acesso à Liga dos Campeões — e foi eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal pelo Torreense, que viria a vencer a prova.



Primeiro estrangeiro

Trata-se de uma mudança de rumo para o Braga, que desde a criação da equipa feminina tinha tido sempre treinadores portugueses — Miguel Santos, em duas ocasiões, João Cardoso, Tomás Tengarrinha, Luís Coentrão, Gonçalo Nunes e João Marques.

É mesmo a primeira vez que qualquer um de Braga, Sporting e Benfica, os três grandes desta era moderna do futebol feminino português (que começou em 2016/17, com a entrada — reentrada, para alguns — de clubes da I Liga masculina), tem um técnico estrangeiro.

[Notícia atualizada às 11h55 com contexto sobre o historial de treinadores dos clubes portugueses]