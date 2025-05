Advogado Veiga Gomes acredita não haver relevância penal no pisão de Matheus a Belotti

Não há em Portugal precedentes semelhantes ao caso do futebolista do Sporting Matheus Reis que pisou a cabeça de Andrea Belotti no final da taça de Portugal. A opinião é do advogado Fernando Veiga Gomes.

À Renascença, o especialista em direito desportivo acredita não haver relevância penal, mas lembra que o jogador do Sporting Matheus Reis poderá ser castigado disciplinarmente por entidades desportivas.

“Não me parece que tenha relevância jurídico-penal, o que não quer dizer que não venha a ter sancionamento disciplinar. O entendimento que as autoridades disciplinares desportivas venham a fazer não quer dizer que seja exatamente o mesmo que seja feito pelo Ministério Público”, disse.

Fernando Veiga Gomes acredita que esta queixa-crime a Matheus Reis não vai abrir um precedente na justiça portuguesa.

“Acho que todos nós percebemos que uma coisa é o jogo outra coisa são ofensas à integridade física ou outras questões penais que possam ter a ver com o jogo. Não acho que isto crie nenhum precedente”, refere.

O especialista em desporto diz que não existe nenhum precedente de casos semelhantes em Portugal.

“O que existe alguma jurisprudência que delimita bem aquilo que é o domínio desportivo disciplinar e aquilo que é o domínio da relevância jurídico-penal. São campos diferentes. Os mesmos factos podem ter relevância somente disciplinar ou podem ter relevância jurídico-penal ou até as duas”.

Matheus Reis já negou qualquer intenção de agredir o jogador do Benfica Belotti.

Já o advogado Paulo Samagaio considera que o pisão de Matheus Reis a Andrea Belotti é punível até três anos de prisão.