De adjunto de Guardiola para técnico principal. Carlos Vicens é o novo treinador do Braga

O Sporting de Braga já tem novo treinador. Trata-se do espanhol Carlos Vicens, que sai da equipa de Pep Guardiola, no Manchester City, para assumir o primeiro projeto como técnico principal.

Está encontrado o sucessor de Carlos Carvalhal, cuja saída foi anunciada a 19 de maio. Vicens assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, até 2028, e será apresentado no dia 16 de junho.

Em comunicado, o Braga destaca a "forte aposta no desenvolvimento de jovens talentos" por parte de Vicens, ao longo da carreira, assim como a "clara influência no modelo de jogo de Pep Guardiola".

Carlos Vicens foi coordenador de formação do CD Santanyí e do CD Llosetense, clube em que também cumpriu funções de treinador adjunto, em Espanha. Em 2017/18, rumou a Inglaterra, às camadas jovens do Manchester City, como adjunto, e a partir de 2021/22 Guardiola puxou-o para a equipa principal, para integrar a sua equipa técnica.

Com Guardiola, conquistou Premier League (2022, 2023 e 2024), Liga dos Campeões da UEFA (2023), Taça de Inglaterra (2023), Supertaça Europeia (2023), Mundial de Clubes (2023) e Supertaça de Inglaterra (2024).