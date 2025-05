Presidente da Liga e o Benfica. “Lei é lei”

O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, garante que o Benfica se mostrou colaborante relativamente ao tema da centralização dos direitos de transmissão televisiva.

"O Benfica, que fazia parte do grupo de trabalho de centralização, já neste meu mandato, participou de forma muito construtiva na centralização. O Benfica, hoje, nesta cimeira, voltou a reiterar a sua posição de retirar-se do grupo de trabalho sobre a centralização. Mas tem a noção clara de que a lei é lei. No fundo, não ouvi nenhuma palavra negativa”, disse.

De recordar que o Benfica abandonou as reuniões da Liga sobre a centralização dos direitos televisivos.