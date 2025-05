Vicens. “Enorme orgulho e motivação que abraço este novo desafio no Braga”

O novo treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, escreve que quer “muito vencer”.

Nas redes sociais, o antigo adjunto de Pep Guardiola dirige-se aos adeptos arsenalistas esperando que estes sintam “orgulho e pertença” quando foram apoiar a equipa.

O espanhol, de 42 anos, diz que tem “plena consciência da responsabilidade” do projeto.

“É com enorme orgulho e motivação que abraço este novo desafio no SC Braga. A partir de hoje, tudo farei para estar à altura das expectativas de um clube com tanta história no futebol português e europeu. Quero que os nossos adeptos se revejam em nós, que sintam orgulho e pertença - porque este caminho só faz sentido com eles ao nosso lado. Tenho plena consciência da responsabilidade que assumo e encaro-a com grande ambição. Queremos muito vencer. Juntos!”