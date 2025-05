Silas substitui Tozé Marreco no Farense

Tozé Marreco não vai acompanhar o Farense na descida à II Liga e está de saída do clube. Ao que a Renascença apurou, Jorge Silas será o sucessor.

Marreco rendeu José Mota à sétima jornada da I Liga, depois de se ter demitido na semana de arranque do campeonato do comando técnico do Gil Vicente. Apesar de uma boa reta final de campeonato, não conseguiu evitar a despromoção do Farense na última jornada.

Agora, está de saída e o substituto é Silas.

O antigo treinador do Sporting vai continuar no segundo escalão depois de ter orientado, esta época, Marítimo e União de Leiria.

Ao longo da carreira, o técnico já orientou também o Belenenses, B SAD, Sporting, Famalicão, AEL Limassol.