Duarte Gomes apoia que os árbitros falem. "Nem sempre o silêncio é o melhor aliado"

Duarte Gomes defende uma comunicação "prudente", sem reações a quente, mas sim de forma "ponderada e estratégica, com eficácia".

"Nem sempre o silêncio é o melhor aliado. É em muitas circunstâncias, mas há um momento em que temos de perceber, até pela dinâmica dos tempos e por um conjunto de queixas e suspeições que vão acontecendo sistematicamente em torno da arbitragem, que é importante falar, esclarecer, explicar, assumir com a humildade e a dignidade de quem não tem nada a esconder", reconhece, depois de Tiago Martins, o videoárbitro da final da Taça, ter sido alvo de ameaças , ao que a Renascença apurou.

Em declarações a Bola Branca , Duarte Gomes salienta que, com a arbitragem, "tudo o que é dito é geralmente mal interpretado", contudo, mostra-se "muito certo" de que chegou a hora de quebrar o silêncio.

O antigo árbitro internacional Duarte Gomes lamenta a "forca em público" em que as críticas aos árbitros tendem a desaguar em polémicas como a do pisão de Matheus Reis a Andrea Belotti, na final da Taça de Portugal, e admite que esta pode ser uma bola altura para a classe falar.

Duarte Gomes já não arbitra, no entanto, no verão, assumirá funções no Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Num olhar para o passado, confessa que "não há dias fáceis, mas há dias muito gratificantes" na vida de árbitro. Contudo, lembra também que a arbitragem "é uma escolha legítima e feita com ponderação", que feita com noção dos danos colaterais que possam surgir.

"O problema é a dimensão desses danos colaterais. Uma coisa é o dano colateral desportivo, que incide sobre a competência, o erro. E o escrutínio do erro, quer gostemos, quer não, está num patamar extremamente elevado. É com esta realidade que os árbitros de topo têm de lidar, isto é inevitável", assume.