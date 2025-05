PSP recebeu três queixas de agressões de polícias a adeptos no final da Taça

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu três denúncias relacionadas com alegadas agressões de agentes a adeptos durante o jogo de futebol da final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, Oeiras, no último domingo (25).

Em resposta enviada esta sexta-feira (30) à Lusa, a PSP adiantou que “até ao momento, foram rececionadas três denúncias” e que todas as queixas foram já remetidas ao Ministério Público, que decidirá se é, ou não, aberto inquérito.

Um das denúncias foi feita durante a tarde de segunda-feira (26), adiantou também a PSP, na esquadra de Mem Martins, Sintra, “em que um cidadão afirma ter sido agredido por um polícia da PSP durante o evento desportivo”.

Além do envio das denúncias para o Ministério Público, a PSP abriu também uma averiguação interna, “para apuramento da situação relatada, bem como das circunstâncias da eventual intervenção da PSP”.

A Lusa questionou a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre a abertura de inquérito relacionado com as alegadas agressões durante o jogo de domingo, mas não obteve resposta até ao momento.

Durante o mesmo evento, foram detidas sete pessoas - uma por especulação relacionada com a venda de bilhetes, outra por arremesso de objeto contra um carro em movimento, três por resistência e coação sobre um agente da PSP, uma por injúria e uma outra por tentativa de roubo.

Dos festejos, resultaram ainda dois feridos por queimaduras provocadas por artigos pirotécnicos - uma pessoa assistida no local e outra mais grave, um jovem de 19 anos, transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.

A PSP identificou também, segundo informações dadas no domingo à noite, 27 pessoas, que foram conduzidas para a esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia, tendo também sido apreendidos 438 engenhos pirotécnicos.