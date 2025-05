VAR da final da Taça alvo de ameaças. Árbitros admitem quebrar silêncio

Tiago Martins, o videoárbitro (VAR) da final da Taça de Portugal, foi alvo de ameaças, devido à polémica criada, numa altura em que os árbitros admitem quebrar o silêncio em breve, ao que Bola Branca apurou.

Martins não assinalou o pisão de Matheus Reis a Andrea Belotti, no Jamor, no passado sábado, o que gerou grande controvérsia. A Renascença sabe que o filho do árbitro de Lisboa, de 45 anos, foi confrontado com a polémica na escola, o que obrigou à sua intervenção.

Isto numa altura em que, sabe também Bola Branca, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pondera vir a público dar explicações sobre o episódio da final da Taça. Em análise estão os prós e contras de uma justificação pública, com vista a que não agrave mais ainda o clima atual.

Matheus Reis pisou a cabeça de Belotti nos descontos da final do Jamor, quando o jogo estava ainda 1-0 para o Benfica. O clube da Luz considera que o defesa brasileiro agrediu Belotti e, por isso, deveria ter sido expulso. O Ministério Público já abriu inquérito ao caso.

À Renascença, o advogado Paulo Samagaio acredita que o pisão de Matheus Reis pode ser punível até três anos de prisão, enquanto o advogado Veiga Gomes acredita não haver relevância penal no lance.

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou processos disciplinares a Matheus Reis e Maxi Araújo, por esse lance, e Geovany Quenda, devido a "publicações nas redes sociais", após a final da Taça de Portugal.