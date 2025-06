Morreu Osvaldinho, antigo internacional português e referência do Vitória

Morreu, esta quarta-feira, o antigo internacional português Osvaldinho. Tinha 79 anos.

O antigo lateral-esquerdo foi duas vezes internacional e destacou-se maioritariamente ao serviço do Vitória de Guimarães, onde jogou durante nove épocas durante a década de 70.

Osvaldinho representou ainda o Desportivo de Beja, o Benfica de São Tomé e Príncipe, o Marítimo, Gil Vicente e os veteranos do Felgueiras e do Praso.

"O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Firmino Baleizão da Graça Sardinha, conhecido por Osvaldinho, na manhã desta terça-feira (3 de junho) aos 79 anos. Natural de Beja, chegou a Guimarães em 1964 e destacou-se como um atleta de excelência ao longo de onze épocas desportivas. Com mais de 200 jogos ao serviço do emblema do Rei, é um nome incontornável da história centenária do Vitória Sport Clube", pode ler-se na nota dos vitorianos.