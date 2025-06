O que se passou esta época com o Penafiel? Hélder Cristóvão explicou na "Tertúlia Bola Branca"

Hélder Cristóvão jogou 35 vezes pela seleção nacional e passou um ano no Parque dos Príncipes, num PSG que era bem diferente do clube que acabou de conquistar a Liga dos Campeões, embalado pela arte do senhor Vítor Ferreira, Vitinha.

Foi por estas duas razões que o agora treinador foi convocado para o regresso definitivo da “Tertúlia Bola Branca”, um programa da Renascença que passa na antena desta rádio na segunda-feira à noite, assim como no site, no YouTube e nas plataformas habituais de streaming.

Depois da análise à convocatória e liderança de Roberto Martínez, do elogio a Rodrigo Mora e do conselho a João Félix, Hélder abordou o projeto que agora acabou no Penafiel. Foram dois anos e meio, uma eternidade hoje em dia no futebol português. Depois de quase 30 jornadas nos lugares cimeiros, pingou o inferno no Estádio Municipal 25 de Abril: 11 derrotas nos derradeiros 15 jogos da II Liga, que acabou por premiar os trabalhos de Luís Pinto e Vasco Botelho da Costa no Tondela e no Alverca.