Estoril dá as boas-vindas a Pizzi e diz adeus a Mangala

Pizzi está de regresso a Portugal. O médio internacional português assinou por duas épocas com o Estoril, após terminar contrato com os cipriotas do APOEL Nicósia, anunciou o clube "canarinho" esta quarta-feira.

“O médio criativo português Pizzi é reforço do Estoril Praia por duas temporadas, até 2026/27”, informa o emblema da Linha.

O médio, 17 vezes internacional por Portugal, cumpriu a última época no Chipre, ao serviço do APOEL, com que apontou quatro golos em 24 jogos. Volta agora à Liga portuguesa, que havia deixado há um ano.

“Acima de tudo, vim para ser feliz. Quero contribuir para que o Estoril Praia conquiste os objetivos a que se propõe e espero, dentro e fora do balneário, poder ajudar os jovens a evoluir e o clube a crescer. É essa a minha vontade e o que me traz para o Estoril“, afirma Pizzi.