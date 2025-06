Rio Ave vence Famalicão no play-off e sobe à I Liga feminina

O Rio Ave garantiu a subida à I Liga feminina, este sábado, ao empatar sem golos com o Famalicão, na segunda mão do play-off.

O duelo decide-se pelo resultado da primeira mão, a 25 de maio, quando as vila-condenses venceram por 1-0, em Vila Nova de Famalicão, com um golo de grande penalidade de Mariana Simães.

Em Vila do Conde, este sábado, o Famalicão pressionou em busca do golo, no entanto, esbarrou sempre em alguma coisa, mais ainda depois da expulsão da rio-avista Mafalda Marujo, aos 54 minutos. Bola à barra, defesas de Cláudia Rocha, remates sem a direção desejada.

No final, sorriu o Rio Ave, que vai disputar a I Liga pela primeira vez desde a sua criação, em 2020/21 — é a segunda subida em três anos.

Fim da linha na primeira divisão para o Famalicão, uma equipa que fez três quartos lugares seguidos entre 2021 e 2023 e, na época 2022/23, conquistou a Taça de Portugal. Seguiu-se um período de desinvestimento, contudo, e os resultados caíram a pique nas últimas duas temporadas.