II Liga. Vítor Matos assume comando técnico do Marítimo

Vítor Matos, ex-adjunto de Jürgen Klopp, é o novo treinador do Marítimo, anunciou esta quinta-feira o clube insular, que atua na II Liga.

Em comunicado, em que descreve o técnico português, de 37 anos, como "um jovem talento em ascensão no mundo do futebol, o Marítimo informa que conta com Vítor Matos para a temporada 2025/26.

Vítor Matos iniciou a carreira na formação do FC Porto, antes de rumar à China, para coordenar a formação do Shandong Luneng. Voltou, então, ao Dragão, onde integrou a equipa técnica de Rui Barros na equipa B, e em 2019 mudou-se para o Liverpool, para trabalhar com Jürgen Klopp.

Foi adjunto do alemão até à sua saída do Liverpool e, depois, acompanhou o também adjunto Pep Lijnders na mudança para o Salzburgo. O Marítimo é a sua primeira experiência como treinador principal.

Vítor Matos foi um dos oradores convidados da 3.ª Conferência Bola Branca, no dia 27 de maio, no Auditório da Renascença, em Lisboa. Participou num painel denominado "Inovação, Dados e Futebol".