Vitória de Guimarães apresenta novo treinador

Luís Pinto deixa o Tondela e é o novo treinador do Vitória de Guimarães, anunciou esta sexta-feira o clube da "Cidade Berço".

O técnico, de 36 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com o Vitória de Guimarães.

Na última temporada, Luís Pinto comandou o Tondela até à subida de divisão da II para a I Liga.

Luís Pinto, de 36 anos, vai suceder a Luís Freire no comando técnico dos vimaranenses, sextos classificados da última edição da I Liga, depois de ter orientado clubes como Fafe, Lusitânia de Lourosa, Leça, Real Massamá, Felgueiras e Mirandela, além de outros trabalhos na formação e como adjunto.

O treinador muda-se de Tondela para Guimarães após acordo entre os dois clubes.

"Num ano de grande crescimento e aprendizagem e que culminou com a conquista do título da II Liga, e consequente subida e regresso ao mais alto patamar do futebol português, Tondela só pode agradecer todo o empenho, entrega e profissionalismo com que o mister Luís Pinto, e toda a sua equipa técnica, pautaram a sua permanência no nosso emblema", lê-se no comunicado dos tondelenses.



Na época de estreia nas competições profissionais, o treinador natural do Porto levou o clube ao título de campeão da II Liga, assegurando o regresso ao primeiro escalão, para a oitava presença, três anos depois da descida.

"As pessoas passam, o clube fica, mas a marca que Luís Pinto deixa vai muito mais além que o sucesso desportivo desta temporada. Muito obrigado, mister. Desejamos todo o sucesso para o seu futuro pessoal e profissional. Uma vez 'auriverde', para sempre 'auriverde'", remata o Tondela.