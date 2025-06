Ivo Vieira é o novo treinador do Tondela

Ivo Vieira assume o comando técnico do Tondela na I Liga portuguesa de futebol, um dia depois da saída de Luís Pinto, que levou a equipa beirã à subida, confirma a SAD do clube beirão.

"Em época de regresso à I Liga, o técnico madeirense com uma vasta experiência nacional e internacional assume o comando técnico dos 'auriverdes'", informaram os tondelenses, em comunicado, dando conta do contrato por um ano com o antigo defesa direito.

Ivo Vieira, de 49 anos, iniciou a carreira de treinador no Nacional, clube no qual cumpriu toda a sua carreira de jogador sénior, contando ainda experiências em emblemas como o Marítimo, Desportivo das Aves, Académica, Estoril Praia, Moreirense, Vitória de Guimarães, Famalicão e Gil Vicente.

Fora de Portugal, passou pela Arábia Saudita, pelo Al Wehda pelos brasileiros do Cuiabá e pelos turcos do Pendikspor, tendo terminado a época passada, no comando técnico do Marítimo, da II Liga, após suceder a Rui Duarte.

Sucede, agora, a Luís Pinto, que, na sexta-feira, foi confirmado como novo treinador do Vitória de Guimarães, depois de ter levado o Tondela de regresso ao primeiro escalão e ao título de campeão da II Liga.

Em declarações ao clube, Ivo Vieira mostrou-se "muito agradado" com o convite e assumiu que será um ano "de muitos desafios em que todos serão importantes, dos jogadores, staff e adeptos".

"Estou expectante para começar a trabalhar e conhecer os cantos à casa que a partir de agora também é a minha casa", assumiu.

De acordo com o clube, Ivo Vieira está já a preparar a nova temporada e o primeiro encontro com o plantel está marcado para 30 de junho, dia em que arranca a pré-época futebolística para a oitava época entre os 'grandes', três anos após a última presença.