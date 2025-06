Wendel Silva troca FC Porto por Santa Clara

Santa Clara e FC Porto anunciaram a transferência do avançado Wendel Silva para a equipa dos Açores.

Wendel Silva assina até 2029.

Segundo os dragões, o Santa Clara paga 1,35 milhões de euros por 75% do passe de Wendel Silva.

“Somadas as taxas de empréstimo ao Santos FC (500 mil euros) e ao Santa Clara (250 mil euros) e a transferência agora comunicada (1,35 milhões), o FC Porto realizou um valor total de 2,1 milhões de euros com o jogador e declara que terá encargos com serviços de intermediação de todas as transações de 10% sobre o valor total de 2,1 milhões líquido dos valores relativos ao mecanismo de solidariedade”, escreve o FC Porto.

O jogador esteve cedido pelos dragões ao Santa Clara na segunda parte da época passada. Em seis jogos, apontou dois golos.