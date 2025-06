Objetivo Braga campeão? Carlos Vicens não se sente pressionado

O novo treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, oficialmente apresentado esta segunda-feira, disse não se sentir pressionado pelo objetivo de conquistar o título nacional de futebol e frisou que a força do seu projeto "está no processo".

O técnico espanhol de 42 anos, antigo adjunto de Pep Guardiola nos ingleses do Manchester City nas últimas quatro temporadas, assumiu que chega a Braga com "a máxima ilusão, responsabilidade, autoconfiança" e com "um alto nível de autoexigência".

"A nossa força está no processo, no método, no dia-a-dia e na forma de fazer as coisas. Queremos ter um dia a dia de exigência máxima, que os jogadores tenham hábitos e rendimento diário em busca da excelência" para tentar "ganhar os jogos", disse.

O treinador disse não se sentir pressionado pelo objetivo estabelecido pelo presidente do Sporting de Braga, António Salvador, de ser campeão nacional até 2029.

"Não me sinto pressionado. A pressão, para mim, está na autoexigência que vamos, eu e a minha equipa técnica, meter no trabalho do dia-a-dia. Em todos os processos, os resultados têm que ser consequência do trabalho diário. É nisso que nos vamos focar", disse.