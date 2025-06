Supertaça à quinta-feira? "Não tem problema, o estádio vai estar cheio na mesma"

"Para quem gosta de futebol, não há qualquer problema ser na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. O estádio vai, de certeza, estar cheio. Muitos portugueses estão, por esta altura, de férias no Algarve", assegura Albertino Galvão.

"Vemos isto com muito agrado. É de louvar que a Federação leve a Supertaça para o Algarve, porque sabe que todos nós vivemos isto, vivemos o futebol", adianta a Bola Branca Albertino Galvão, presidente da Associação de Futebol do Algarve.

Felizes com Supertaça e esperançosos como o futuro



O regresso do troféu ao Estádio Algarve acontece no ano em que a região deixa de estar representada na Primeira Liga. A descida do Farense entrega uma segunda equipa do Sul ao segundo escalão. Apesar disso, o presidente da AF Algarve acredita que Farense ou Portimonense, ou até os dois, vão voltar já em 2026.

"Acredito que na próxima época vamos ter clubes a subir à Primeira Liga. Se olharmos para a média de espectadores, o Farense estava na sétima posição. Significa que no Algarve vivemos o futebol", explica Albertino Galvão a Bola Branca.