Aí está o novo Sp. Braga com um sonho antigo

O grande destaque da manhã foi a presença do jovem guarda-redes André Marques, de apenas 14 anos, chamado para colmatar as ausências de Hornicek e João Carvalho, ambos ao serviço das respetivas seleções sub-21. A ele juntaram-se Tiago Sá, habitual opção da equipa principal, e Gonçalo Dias, da equipa B, para compor o trio de guardiões neste arranque.

O Sporting de Braga deu esta terça-feira o pontapé de saída na preparação da nova temporada, a primeira sob comando técnico de Carlos Vicens, com um grupo de 25 jogadores disponíveis e apenas um reforço confirmado: o defesa-esquerdo Leonardo Lelo, proveniente do Casa Pia.

Com vários jogadores autorizados a apresentar-se mais tarde devido a compromissos internacionais — entre eles Arrey-Mbi, João Marques, Roger, Zalazar, Banza e Roberto Fernández —, o grupo que se apresentou no relvado está ainda longe da versão definitiva para 2025/26.

Por outro lado, Matheus, Adrián Marín, Wdowik e André Horta também não marcaram presença e têm saída provável do clube.

Esta terça e quarta-feira serão dedicados a exames médicos e testes físicos, estando o primeiro treino com bola agendado para quinta-feira. Entre 6 e 12 de julho, o plantel ruma à Áustria para o estágio de pré-temporada, antes do primeiro jogo oficial, a 24 de julho, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Vicens tem agora pela frente a tarefa de afinar o grupo e avaliar necessidades de mercado, com os arsenalistas a tentarem voltar a entrar com força no palco europeu.