Croatas são o primeiro obstáculo entre o Santa Clara e a Liga Conferência

O Santa Clara vai defrontar os croatas do Varazdin na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência 2025/26.

A equipa açoriana desloca-se à Croácia para disputar o jogo da primeira mão, a 24 de julho, e recebe o Varazdin uma semana mais tarde, a 31 de julho, conforme ditou o sorteio desta quarta-feira.

O Santa Clara, que detinha estatuto de cabeça de série no sorteio, terminou a I Liga desta temporada no quinto lugar. O Varazdin foi quarto classificado no campeonato croata.