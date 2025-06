“Boavista deve fechar as portinhas e começar do zero”: Tavares e a “muita tristeza” do abismo axadrezado

É um momento de “muita tristeza”, mas Tavares só vê uma solução para o estado atual do Boavista: cair até ao fundo e começar do zero. Em entrevista a Bola Branca, com um misto de tristeza e indignação, o antigo jogador dos axadrezados diz não estar surpreendido pela notícia de que o clube vai falhar a inscrição na segunda Liga e, provavelmente, baixar vários escalões.

“Reajo com muita tristeza, mas não é algo de que não estivesse à espera há já bastante tempo. Porque a situação do clube é tão má, que isto, na minha opinião, já devia ter sido feito há mais tempo: fechar as portinhas e começar do zero, porque é adiar o inadiável”, afirma.

Para o antigo jogador do Boavista, onde participou em 200 jogos com a camisola axadrezada, o clube terá de seguir o mesmo caminho de outros históricos do futebol português, incluindo o Belenenses, outros dos cincos clubes que já se sagraram campeões nacionais.

“Não estou a ver o Boavista a conseguir escrever-se na Liga 3 ou no Campeonato de Portugal. Acho que é impensável. Para mim vai começar, infelizmente, como já aconteceu com o Salgueiros, com o Vitória de Setúbal, com o Belenenses, vai ser igual. Com muita pena minha e dos boavisteiros, mas é a realidade nua e crua de um clube que, com a história que tem, cai da maneira que caiu no fundo do poço”, vaticina.