Direção do Boavista surpreendida com despromoção da SAD. "Nunca fomos envolvidos no processo"

A direção do Boavista, liderada por Garrido Pereira, lamenta que o clube não tenha sido envolvido na tentativa de salvação da SAD, que não conseguiu inscrever a equipa na II Liga por irregularidades financeiras.

Em comunicado, a direção do clube garante que foi "surpreendida com a notícia da não inscrição da equipa profissional da Boavista FC, Futebol SAD, na Segunda Liga. Até então, tudo indicava, pelas informações públicas e internas, que os procedimentos estavam a decorrer dentro dos prazos".

A direção considera que a despromoção "compromete diretamente o futuro do clube" e lamenta que a SAD tenha excluído o clube de ajudar a solucionar o problema.

"Desde o primeiro momento, temos trabalhado na recuperação do Boavista FC, convictos de que a revitalização da Boavista FC, Futebol SAD, deveria ser feita com a colaboração ativa do Clube. No entanto, lamentamos nunca termos sido envolvidos nesse processo, apesar das várias tentativas de diálogo e entendimento — sempre sem o retorno desejado", pode ler-se.

Ainda não é conhecido em que divisão poderá jogar o Boavista, que tentará a inscrição na Liga 3. Aida assim, o clube garante que o futebol sénior continuará a existir.

"É imperativo que continue presente no campo, de forma competitiva, com equipas de formação e, pelo menos, com uma equipa sénior. Apesar dos obstáculos que interpretamos como oportunidades, reafirmamos: Juntos, pelo Boavista, vamos continuar a ter Futebol", conclui a nota.

Fary Faye, presidente da SAD, explicou ao Jornal de Notícias que uma alegada transferência de 2,5 milhões de euros do acionista maioritário Gerard López não chegou aos cofres do clube em tempo útil e, por isso, o clube não conseguiu reunir os certificados necessários junto da Segurança Social e da Autoridade Tributária para poder finalizar a inscrição junto da Liga de Clubes.

A vaga na II Liga deverá ser preenchida pela Oliveirense, que terminou no 17.º lugar, mas agora deverá ser resgatado para competir novamente nos campeonatos distritais.