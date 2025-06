Estádio do Rio Ave pronto a receber jogos de futebol

A presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, garante que o Estádio dos Arcos vai estar apto para receber os jogos da temporada 2025/26.

A responsável confirmou durante a reunião magna que estão em andamento as obras recuperação da bancada poente, uma intervenção necessária após os danos provocados pela tempestade Martinho, que atingiu Vila do Conde em março.

A força da intempérie destruiu parcialmente a cobertura da bancada principal e afetou a estrutura metálica de suporte, colocando em risco as condições de segurança do recinto, levando a equipa a ter de fazer os últimos jogos da temporada passada no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Com os trabalhos a decorrerem de forma faseada, a presidente assegurou que estão garantidas as condições mínimas exigidas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional para a realização dos jogos no Estádio do Rio Ave FC, permitindo que a equipa continue a competir em casa ao longo de toda a temporada.

Durante a AG foi ainda anunciada a construção de um novo edifício no topo norte do estádio, destinado exclusivamente ao futebol profissional, com instalações funcionais para treinos e jogos, sendo que o edifício da Academia servirá apenas as equipas de formação e o futebol feminino.

A requalificação inclui também a substituição dos dois relvados sintéticos da Academia e a construção de dois novos relvados naturais, um dos quais será um mini-estádio para os jogos da equipa principal feminina e dos sub-23.

A médio prazo, o clube projeta ainda a construção de uma nova bancada nascente, um museu e uma loja oficial, a integrar o edifício da bancada poente, quando este deixar de albergar os trabalhos da equipa principal.

Estes investimentos inserem-se num plano global desenvolvido em conjunto pela direção do clube e pela SAD, que visa transformar o Complexo Desportivo do Rio Ave numa nova centralidade da cidade de Vila do Conde.

Nesta AG foram igualmente aprovados o plano de atividades e o orçamento de base zero, apresentados pela direção do Rio Ave para a temporada 2025/26, que engloba um valor 770 mil euros, para futsal, futebol de formação e escolinhas, que estão sobre a égide do clube.

O documento foi aprovado pela esmagadora maioria dos sócios presentes, tendo sido ainda aprovado um voto de louvor, proposto pelo Conselho Fiscal, dirigido à Direção, treinadores, atletas e colaboradores, pelo trabalho desenvolvido na última temporada.