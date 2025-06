“Experiência” e “determinação” de Filipe Martins para o Chaves regressar à I Divisão

O Desportivo de Chaves, da II Liga portuguesa, anunciou hoje a contratação do treinador português Filipe Martins, de 47 anos, anteriormente ao serviço do clube chinês Wuhan Three Towns, para a época 2025/26.

“Nesta época em que celebramos os 40 anos da nossa primeira subida à primeira divisão nacional, contamos com a experiência e determinação [de Filipe Martins] para liderar a nossa equipa rumo ao nosso grande objetivo, [regressar à I Liga]”, reiterou o emblema transmontano numa nota partilhada nas redes sociais.

Natural da Amadora, Filipe Martins chega ao Desportivo de Chaves após uma curta passagem pelo campeonato chinês, ao serviço do Wuhan Three Towns, depois de ter começado a época 2024/25 no Estrela da Amadora, da I Liga.