Pedro Moreira retira-se e integra estrutura do Arouca

O médio Pedro Moreira, do Arouca, anunciou o final da carreira como jogador. Foi anunciado, em simultâneo, como novo "team manager assistant" do clube.

Aos 36 anos e depois de uma época sem qualquer jogo disputado, Moreira decidiu colocar um ponto final na carreira. “Tenho um orgulho enorme na carreira que construí", disse, numa nota divulgada pelo clube.

Formado no Boavista, Pedro Moreira jogou ainda no Gil Vicente, Portimonense, FC Porto B, Rio Ave, Hermannstadt e Arouca.

Chegou ao clube arouquense para jogar no Campeonato de Portugal, no mercado de janeiro da época 2019/20, mas fez apenas uma época antes do campeonato ser cancelado pela pandemia da Covid-19.

Tornou-se jogador importante na subida à I Liga na época seguinte tem vindo progressivamente a perder espaço na primeira divisão: fez dez jogos em 2022/23, cinco em 2023/24 e nenhum na atual temporada.

Pedro Moreira ficará ligado ao Arouca e integra um cargo na equipa técnica ao assistir o "team manager".

"Quero agradecer ao FC Arouca pela possibilidade que me deu enquanto jogador e agora nesta nova fase da minha carreira. Acabo de consciência tranquila, plena e em paz. Encaro este novo desafio com a responsabilidade e o empenho de sempre. Agradeço ao presidente e ao Joel Pinho pela confiança e por me terem apresentado este projeto”, termina.

O médio termina a carreira com quase 149 jogos na I Liga, 150 na II Liga e ainda sete partidas nas provas europeias.